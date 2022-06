Concurso CFO tem banca contratada; níveis médio e superior

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) deu início aos preparativos de um novo concurso público. A oferta será para carreiras dos níveis médio e superior.

A banca organizadora do concurso já foi escolhida: o Instituto Quadrix. O extrato de contrato com a instituição foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 9 de junho.

Assim como nas últimas seleções para o CFO, o Instituto Quadrix ficará responsável por receber as inscrições em seu site, viabilizar e aplicar as etapas do concurso, como as provas objetivas.

De acordo com o contrato com a banca, o concurso CFO 2022 será composto por provas objetivas e discursivas. Os candidatos deverão, por exemplo, responder a 120 itens no estilo CERTO ou ERRADO.

O documento também confirma os valores das taxas de inscrição por nível de escolaridade. Confira:

Nível médio: R$70;

R$70; Nível superior: R$90.

A relação dos cargos que serão contemplados e os respectivos salários ainda não foi divulgada. Também não há um prazo para publicação do edital e realização das provas, mas a estimativa é que ocorram ainda este ano.

O CFO não realiza concurso desde 2019, quando foi publicado edital também para as carreiras dos níveis médio, técnico e superior. Veja os detalhes dessa seleção a seguir:

Último concurso CFO teve oferta de 125 vagas

O edital do último concurso para ingresso no Conselho Federal de Odontologia, divulgado em 2019, trouxe a oferta de 125 vagas. Desse total, dez foram para contratação imediata e 115 para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades foram distribuídas entre carreiras dos níveis médio, técnico e superior, com remunerações iniciais, na época, de até R$7.500.

No nível médio, foram abertas 60 vagas para agente operacional e técnico administrativo, com ganhos de R$2 mil e R$3.200, respectivamente.

Já para o médio/técnico, foram 15 oportunidades em cadastro de reserva no cargo de técnico de arquivo, com salário de R$3.200.

Por sua vez, no nível superior, o concurso CFO ofereceu 50 chances para administrador, procurador jurídico e contador, cujos vencimentos eram de R$7.500 e R$6.400. As contratações foram realizadas pelo regime celetista.

Com organização do Instituto Quadrix, o concurso foi composto por provas objetivas para todos os cargos e provas discursivas apenas para cargos de nível superior.

Todos os concorrentes tiveram que responder a 120 questões, distribuídas pelas seguintes áreas de conhecimento:

Conhecimentos Básicos – Língua Portuguesa, Noções de Informática e Raciocínio Lógico e Matemático (40);

Conhecimentos Complementares – Legislação e Ética na Administração Pública e Legislação (30); e

Conhecimentos Específicos de acordo com o cargo (50).

Para ser aprovado foi preciso obter nota igual ou superior a 16 pontos em Conhecimentos Básicos, dez pontos em Conhecimentos Complementares e 17 pontos na parte Específica. No caso dos candidatos de nível superior, foi necessário ainda se classificar para ter o exame discursivo corrigido.