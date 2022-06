Bombeiros-AC: divulgado resultados de exames e investigações social e criminal

O Governo do Acre publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (22) o resultado preliminar do exame médico e toxicológico e o resultado preliminar da investigação social e criminal do concurso público efetivo do Corpo de Bombeiros do Acre. O mesmo edital também contempla a abertura do prazo para recurso.

O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar do exame médico e toxicológico e da investigação social e criminal tem até o período das 7h de quinta-feira (23) até às 14h de sexta (24), por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”.

Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao concurso público por meio do por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30 ou também por meio do mesmo endereço eletrônico.

VEJA LISTA: