Concurso Ibama: governo autoriza nomeação de 568 aprovados

A nomeação de 568 aprovados no concurso Ibama foi autorizada nesta terça-feira, 28, pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. O aval foi publicado no Diário Oficial da União.

O quantitativo abrange todas as vagas imediatas do concurso:

Técnico ambiental: 432 vagas;

432 vagas; Analista ambiental : 96 vagas;

: 96 vagas; Analista administrativo: 40 vagas.

A carreira de técnico ambiental exigiu o ensino médio completo para inscrição. Nesse caso, as chances estão distribuídas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.

O salário inicial dos técnicos é R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As demais oportunidades são para cargos de nível superior: analista ambiental e analista administrativo. Em ambos os casos, o requisito foi ter graduação em qualquer área.

As remunerações são de R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação e gratificação de desempenho. A lotação dos analistas será apenas no Distrito Federal.

Os concorrentes do concurso para o Ibama foram avaliados por provas objetivas e discursivas, aplicadas no dia 30 de janeiro.

Com a autorização, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) poderá iniciar os trâmites para as nomeações.

O provimento dos aprovados estará condicionado à existência de vagas e à declaração sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

O resultado final do concurso para o Ibama está homologado desde o início de junho. Com isso, a seleção está válida por dois anos, até 2024.

Em caso de necessidade, o órgão poderá prorrogar a validade por mais dois anos. Enquanto o resultado final estiver válido, o Ibama poderá convocar aprovados para suprir a necessidade de novos servidores.

Ibama pede provimento adicional de 142 aprovados

De acordo com o Ibama, as 568 vagas autorizadas inicialmente não são capazes de suprir o déficit de pessoal. Por isso, o órgão solicita ao Ministério da Economia a ampliação no número de convocações do concurso.

Folha Dirigida teve acesso à nota técnica em que o órgão pede autorização para o provimento adicional de 142 vagas. O que representa 25% do quantitativo originalmente previsto no edital.

Confira a distribuição das vagas adicionais para o concurso:

Técnico ambiental : 108;

: 108; Analista ambiental : 24;

: 24; Analista administrativo: 10.

A estimativa é que o provimento dessas vagas ocorra a partir de janeiro de 2023.

Conforme o Decreto nº 9.739, de 2019, no decorrer do prazo de validade do concurso, o Ministério da Economia poderá autorizar a nomeação de aprovados e não convocados, que ultrapassem em até 25% o quantitativo original de 568 vagas.

O Ibama justificou que esse acréscimo é preciso para reforçar a força de trabalho no efetivo do bioma Amazônia e demais unidades organizacionais.

“A Administração Central e as outras 26 unidades da federação nas quais atua o Ibama necessitam de urgente preenchimento de recursos humanos para fazer frente às demandas diárias impostas a este Instituto”, disse o órgão, na nota técnica.

O Ministério da Economia, por sua vez, ainda não se posicionou a respeito do provimento adicional de vagas.