Concurso Ibama: órgão solicita chamada de mais 142 aprovados

A ampliação do número de convocações do concurso Ibama foi solicitada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ao Ministério da Economia.

Folha Dirigida teve acesso à nota técnica em que o órgão pede autorização para o provimento adicional de 142 vagas. O que representa 25% do quantitativo originalmente previsto no edital.

Veja a distribuição das vagas adicionais para o concurso:

Técnico ambiental : 108;

: 108; Analista ambiental : 24;

: 24; Analista administrativo: 10.

A previsão é que o provimento ocorra a partir de janeiro de 2023.

De acordo com o Decreto nº 9.739, de 2019, durante o prazo de validade do concurso, o Ministério da Economia poderá autorizar a nomeação de aprovados e não convocados, que ultrapassem em até 25% o quantitativo original de 568 vagas.

O Ibama justificou que esse acréscimo é necessário para reforçar a força de trabalho no efetivo do bioma Amazônia e demais unidades organizacionais.

“A Administração Central e as outras 26 unidades da federação nas quais atua o Ibama necessitam de urgente preenchimento de recursos humanos para fazer frente às demandas diárias impostas a este Instituto”, disse o órgão, na nota técnica.

Ao todo, o Ibama dispõe de 3.052 cargos vagos, sendo 1.037 para analista ambiental; 353 para analista administrativo; 541 para técnico ambiental e 1.121 para técnico administrativo.

“A latente carência de servidores tem comprometido, de certa forma, os resultados esperados do programa, na medida em que remanescem ações prioritárias a serem desenvolvidas e essas, indiscutivelmente, necessitam da ação humana”, expôs o órgão.

Conforme a tabela abaixo, anexada pelo Ibama na nota técnica, a partir de 2020, o número de cargos vagos no órgão é superior ao de cargos ocupados.

“Nesse momento, a autorização do provimento adicional reforçará a política de valorização das agências ambientais e minimizará o tão deficitário quadro de pessoal que, como demonstrado acima, possui 5.476 cargos previstos em lei, porém, somente 3.052 estão ocupados atualmente”, concluiu o Ibama.

Concurso Ibama: convocações previstas a partir de junho

A nota técnica ainda traz a previsão para homologação do concurso no dia 7 de junho. A estimativa do órgão é que as nomeações dos aprovados para as vagas regulares ocorra a partir de 20 de junho.

Já as nomeações para as vagas adicionais, em caso de autorização, estão previstas a partir de 2 de janeiro de 2023.

Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Samuel Vieira de Souza, já tinha adiantado sobre as convocações de aprovados:

“Tivemos um concurso que foi realizado agora e, no segundo semestre, temos a previsão de recebermos um contingente de mais de 500 novos servidores. Tivemos uma perda do nosso efetivo, da nossa força de trabalho, ao longo dos anos”.

De acordo com ele, atualmente, o órgão dispõe de 619 agentes ambientais federais portariados. Esse quantitativo, em 2018, passava dos mil.

“Então 619 é um número pequeno para combater toda a infração ambiental e os crimes que afetam o meio ambiente em todo o país. Mas temos o reforço desse novo contingente que queremos preparar e queremos que, em breve, eles estejam prontos para estar na linha de frente no combate ao crime ambiental”, concluiu Samuel Vieira de Souza.

Concurso Ibama oferece iniciais de até R$8 mil

O concurso para ingresso no Ibama foi aberto em 2021. A oferta inicial é de 568 vagas imediatas, sendo 432 são para técnico ambiental, cargo que exige o ensino médio completo.

Nesse caso, as oportunidades estão distribuídas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. O salário inicial dos técnicos é R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As demais chances são para os seguintes cargos de nível superior: analista ambiental (96 chances) e analista administrativo (40). Em ambos os casos, o requisito é ter graduação em qualquer área.

Os salários são de R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação e gratificação de desempenho. A lotação dos analistas será apenas no Distrito Federal.

Os concorrentes do concurso para o Ibama foram avaliados por provas objetivas e discursivas, aplicadas no dia 30 de janeiro.