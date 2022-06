Concurso ICMBio: autorizada a nomeação de 171 aprovados

A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital autorizou a nomeação de 171 aprovados no concurso do ICMBio. O aval foi divulgado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 28 de junho, com a seguinte distribuição:

Técnico ambiental: 110 vagas;

110 vagas; Analista ambiental: 61 vagas.

Esse é o mesmo quantitativo previsto inicialmente no edital do concurso. A carreira de técnico ambiental tem como requisito apenas o ensino médio completo. Já para analista ambiental é exigido nível superior.

As remunerações iniciais são de R$4.063,34 e R$8.547,64, respectivamente, já incluindo o auxílio-alimentação de R$458. Os contratados ainda farão jus a gratificações.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e as contratações serão feitas sob o regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia.

Com a autorização, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) poderá iniciar os trâmites para as nomeações.

O provimento estará condicionado à existência de vagas e à declaração sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

As oportunidades do concurso ICMBio estão distribuídas por diferentes lotações. Confira na tabela abaixo:

Cargo Localidade das vagas Total de vagas Técnico ambiental Acre 9 Amapá 8 Amazonas 22 Maranhão 5 Pará 44 Rondônia 22 Analista ambiental Acre 5 Amapá 4 Amazonas 12 Maranhão 3 Pará 25 Rondônia 12

Concurso ICMBio tem prazo de validade até 2024

O resultado final do concurso para o ICMBio foi homologado no início de junho. A partir disso, a seleção está válida por dois anos, até 2024.

Em caso de necessidade, o órgão poderá prorrogar a validade por mais dois anos. Enquanto o resultado final estiver válido, o ICMBio poderá convocar aprovados para suprir a necessidade de novos servidores.

As provas do concurso foram aplicadas no dia 6 de fevereiro. Na parte objetiva, foram exigidas 120 questões para técnico ambiental, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Para analista ambiental, os exames foram compostos por 100 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos e 60 de Conhecimentos Específicos.

Enquanto no exame discursivo a cobrança foi diferente a depender do cargo:

► Técnico: uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de tema relacionado ao meio ambiente e à Amazônia.

► Analista: uma redação de texto dissertativo de até 45 linhas, abordando uma situação-problema a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos constantes do item 13 deste edital e relacionados à Amazônia.