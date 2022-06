Concurso PF: minuta com 6 mil novos cargos é enviada ao Ministério da Justiça

A equipe de jornalismo do Direção Concursos obteve acesso a uma minuta de Medida Provisória que busca a criação de 6.002 cargos de Policial Federal (concurso PF).

A proposta, enviada pelo diretor-geral do órgão ao Ministério da Justiça, informa que as vagas criadas serão distribuídas da seguinte forma entre os cargos da instituição:

Delegado de Polícia Federal: 657 novos cargos;

Peritos Criminais Federais: 792 novos cargos;

Agente de Polícia Federal: 2.704 novos cargos;

Escrivão de Polícia Federal: 1.322 novos cargos; e

Papiloscopistas Policiais Federais: 527 novos cargos.

Mas é necessário reforçar que trata-se de um pedido! As vagas ainda não estão criadas e, além disso, não há, no momento, movimentação por novo edital para as carreiras indicadas acima!

O último concurso PF foi realizado em 2021 e destinado ao preenchimento de 1.500 vagas para as carreiras de Escrivão, Agente, Papiloscopista e Delegado:

Delegado de Polícia Federal: 123 vagas;

Agente de Polícia Federal: 893 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 400 vagas; e

Papiloscopista: 84 vagas.

Além das vagas anunciadas pelo edital, mais aprovados foram convocados após a assinatura de decreto que autorizou o chamamento de excedentes. Veja mais detalhes aqui!

No dia 3 de junho, a convocação do excedentes foi publicada para o Curso de Formação Profissional. Saiba mais!

No momento, o salário das carreiras da Polícia Federal são de:

Agente, Escrivão e Papiloscopista : R$ 12.522,50; e

: R$ 12.522,50; e Delegado e Perito: R$ 23.692,74.

Concurso PF – pedido de edital para a área Administrativa já está com a Economia

O órgão possui a intenção de realizar um novo concurso PF voltado para a área Administrativa da instituição. O pedido para 667 vagas já está nas mãos do Ministério da Economia.

Caso o certame seja autorizado, as oportunidades serão distribuídas entre cargos de níveis médio e superior de formação:

494 vagas de nível médio , entre eles, o de Agente Administrativo;

, entre eles, o de Agente Administrativo; 173 vagas de nível superior para cargos em diversas áreas de atuação.