Concurso Polícia Penal é autorizado para 2023; confira!

O secretário de administração penitenciária, Mauro Albuquerque, anunciou que o novo edital do concurso Polícia Penal CE foi autorizado para 2023 com cerca de 600 vagas.

“E agora mais uma novidade em primeira mão: a governadora autorizou o concurso para o ano que vem agora (2023). Mais 600 e poucos policiais penais, justamente ela com a visão de segurança pública, pensando em retirar policiais militares que ainda fazem a guarda externa nas guaritas para poderem fazer nas ruas.”

A autorização deve ser publicada no Diário Oficial nos próximos dias. Vale lembrar que o secretário já havia informado sobre a expectativa de edital em 2023.

Último concurso Polícia Penal CE (AGEPEN CE)

Sob organização do Instituto AOCP, o último concurso Polícia Penal CE, realizado em 2017, ofertou 1.000 vagas para o antigo cargo de Agente Penitenciário. A escolaridade exigida para o cargo foi nível médio de formação. Já a remuneração inicial foi de R$ 3.747,29. Ao todo, 1.695 candidatos foram nomeados.

De acordo com as informações do portal da transparência, o efetivo atual do órgão conta com 3.592 policiais penais, e a remuneração atual é de R$ 6.542,00.

Preparamos um artigo completo com mais informações sobre o concurso Polícia Penal CE.