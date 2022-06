Concurso público: 8 editais previstos para ganhar mais de R$ 10 mil

O concurso público representa mudança de vida para muitas pessoas que desejam trabalhar na carreira dos sonhos.

Ao escolher estudar para um edital, o concurseiro observa, além do número de vagas, os salários que o certame oferece.

Concurso público – Receita Federal

O aguardado concurso para a Receita Federal já foi solicitado para o provimento de 699 vagas, sendo:

Analista-Tributário Vagas imediatas: 469 Previsão de convocações: 586 aprovados

Auditor-Fiscal Vagas imediatas: 230 Previsão de convocações: 287 aprovados



A expectativa pela autorização do edital é grande entre os concurseiros. Recentemente a Secretaria de Governo da Presidência da República encaminhou ao Ministério da Economia um pedido para análise do novo certame. Veja mais detalhes aqui!

Os salários dos cargos de Analista e Auditor são, respectivamente, de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09.

Senado

O concurso público para o Senado está se movimentando! O processo para escolha da banca já foi iniciado e, em breve, será divulgada aos concurseiros.

O certame está autorizado para o provimento de 19 vagas para cargos de Advogado, Consultor, Analista e Técnico Legislativo. Os salários iniciais dos cargos são de:

Advogado e Consultor Legislativo: R$ 33.461,68 ;

; Analista Legislativo: R$ 25.897,76 ; e

; e Técnico Legislativo: R$ 19.647,95.

Concurso TCM SP

Após ser lançado e ficar suspenso com a pandemia da Covid, o concurso TCM SP (Tribunal de Contas Municipal de São Paulo) pode estar perto de ser retomado. O órgão já intensificou as conversas com a Vunesp. Veja mais aqui!

Conforme publicado no edital suspenso de 2020, os cargos de Auxiliar Técnico de Fiscalização (nível médio) e Agente de Fiscalização (nível superior) possuem salários iniciais de R$ 10.200,00 a R$ 19.000,00, respectivamente.

Concurso público Sefaz MT

Sonha em ingressar na vida pública e receber salários acima de R$ 10 mil? O concurso Sefaz MT (Secretaria de Fazenda do estado do Mato Grosso) é uma ótima opção para você!

A comissão do concurso já foi formada e o certame será destinado ao preenchimento de oportunidades para a carreira de Fiscal de Tributos Estaduais, que possui salário inicial de R$ 28.418,34.

Concurso TRT PR (TRT 9)

O novo edital do concurso TRT PR (Tribunal Regional do Trabalho da 9ª região) ficará sob responsabilidade da Fundação Carlos Chagas (FCC).

O certame será destinado ao preenchimento de oportunidades para os cargos de Analista e Técnico Judiciários, que possuem salários iniciais de até R$ 12.455,30.

TCE ES

De acordo com informações do órgão, a banca do novo concurso TCE ES (Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) já foi definida e, em breve, deve ser divulgada.

O certame foi autorizado para ofertar 21 vagas para os cargos de Auditor de Controle Externo e Conselheiro Substituto, que possuem, respectivamente, salários iniciais de R$ 13.700,86 e R$ 33.689,11.

Concurso público PC GO

Um dos editais mais aguardados das áreas policiais é o da PC GO (Polícia Civil de Goiás). O certame é esperado para ofertar 864 vagas, sendo:

200 vagas para escrivão

para escrivão 560 vagas para agente

para agente 60 vagas para papiloscopista

para papiloscopista 44 vagas para delegados

Os salários iniciais dos cargos são de até R$ 21 mil.

Concurso CGDF

A comissão do concurso CGDF (Controladoria-Geral do Distrito Federal) foi formada em 2021 e, desde então, os concurseiros aguardam a publicação do edital.

O certame deve ofertar vagas para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, que possui salário inicial de R$ 13,7 mil.