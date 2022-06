Concurso voltado para mulheres produtoras de café canéfora no Brasil é lançado

“Hoje a gente lança aqui em Rondônia o Florada Canéfora para que todas as mulheres possam de fato participar desse projeto que foi feito não só para valorizar, mas para dar visibilidade, para reconhecer, para que a gente possa caminhar juntos na construção de um universo cada vez maior de cafés especiais”.

“O Concurso Florada já está na quinta edição para cafés arábica e é o maior concurso do mundo feito para mulheres, porém todo esse movimento com os canéforas está acontecendo já há alguns anos e toda vez se prova mais esse potencial do 100% canéfora. Então em conversa com todo esse time que está trabalhando aqui nesses anos a gente percebeu que podia o Florada, que é um concurso em que a gente valoriza o trabalho das mulheres produtoras de café do Brasil, abrir espaço para as produtoras de café canéfora”.