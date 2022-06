A Agenda do Dia do Gran Cursos Online oferece aulas gratuitas e eventos para concursos todos os dias, de segunda a segunda.

Inicie a semana com aulas gratuitas para as seleções: Bombeiros ES, Polícia Penal DF, OAB, SEED PR, CFC, PC BA, TRT 4, BRB, TJ PI e INSS. A partir de hoje, você também confere a programação de Semana Decisiva para o Concurso TJ TO, com provas neste final de semana!

Leia mais em GRAN CONCURSOS ONLINE, clique AQUI!