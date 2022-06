Conheça o Forte Príncipe da Beira em RO e sua ligação com a lenda da ‘cidade perdida na Amazônia’

A história do Príncipe da Beira voltou aos holofotes nesta semana quando uma suposta descoberta de Ratanabá, uma civilização secreta no coração da Amazônia, se espalhou nas redes sociais.

Segundo as postagens, que viralizaram no TikTok, no Twitter e no Instagram, a cidade seria “maior que a Grande São Paulo”, e era “a capital do mundo” e “esconde muita riqueza, como esculturas de ouro e tecnologias avançadas de nossos ancestrais”. Porém essas informações são consideradas sem fundamento.