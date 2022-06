Conte os animais da imagem; apenas 1% das pessoas conseguem ver todos

Pense em algo que apenas 1% das pessoas seriam capazes de perceber. Certamente, você certamente gostaria de saber se faz parte desse seleto grupo de indivíduos. Existe uma imagem que está deixando muitas pessoas com a pulga atrás da orelha. O desafio foi extraído do TikTok e reza a lenda que apenas 1% das pessoas seria capaz de ver os animais da imagem.

Só 1% das pessoas podem ver todos os animais da imagem

A imagem com vários animais mesclados em uma figura foi publicada no perfil do usuário Rana Arshad, no TikTok. O desafio é conseguir encontrar o máximo de animais possível presentes da foto. A premissa é a de que em cada 100 pessoas apenas 1 seria capaz de encontrar todos. Será que você está no grupo das conseguiram completar o teste com sucesso?