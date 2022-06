Corpo de brasileiro é encontrado em ramal na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Capixaba

O corpo do brasileiro Antônio Deuzimar Santiago da Silva, de 49 anos, conhecido popularmente como “Deusin”, foi encontrado por moradores da região na manhã de quinta-feira (16), no km 12 do Ramal do Arrea, com acesso pelo Ramal do Limoeiro, na divisa do município de Capixaba, no interior do Acre, e a Bolívia.

Segundo informações da polícia, moradores da região encontraram “Deusin” caído próximo a um caminhão boiadeiro e, ao verificarem de perto, ainda conseguiram ver que o homem foi morto com um tiro no peito. Rapidamente os populares ligaram para o Copom e informaram a Polícia Militar sobre o caso.

Policiais militares de Capixaba foram até o local indicado e confirmaram a veracidade da informação. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para serem realizados os exames cadavéricos.

No local, a polícia conseguiu ainda colher algumas informações, que estão sendo analisadas e será montado um inquérito policial. A polícia começou a fazer diligências nas próximas horas do dia para tentar prender os envolvidos no crime. O caso está sendo investigado pelos agentes de Polícia Civil de Capixaba.