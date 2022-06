Crianças morrem com síndrome respiratória no Acre e Saúde alerta sobre gravidade

Por meio das redes sociais, o infectologista Thor Oliveira Dantas alertou a população acreana sobre a chegada da nova onda de doenças respiratórias, incluindo casos de Covid-19. Ele usou o exemplo de São Paulo para traçar um paralelo com a situação do Acre. A postagem dele foi motivada por mensagem recebida sobre a situação do Pronto Socorro: “Várias crianças entubadas e indo a óbito por insuficiência respiratória com bronqueolite e broncoespasmo”.

Onda chegou no Acre.

Vários casos nas emergências de Rio Branco. Estamos no período das infecções respiratórias em crianças.

Etiologia em SP são essas. Aqui não temos pesquisa sistemática de painel viral extendido. Mas penso ser provável perfil algo semelhante por aqui. https://t.co/0uMooKTgWX pic.twitter.com/dSvQuKIRYn — Thor Dantas, MD, PhD (@thor_dantas) June 8, 2022

Nos últimos dois meses deste ano, nove crianças morreram vítimas do vírus “sinsecial respiratória”. Na manhã desta quarta-feira (8), a secretária de Saúde do Estado, Paulo Mariano, concedeu entrevista coletiva sobre o aumento de caso no Acre. “O que mais chama a atenção é a intensidade no agravamento dos sintomas nas crianças”, disse a gestora.

Paula disse que a gestão já solicitou o aumento de leitos no Hospital da Criança, em Rio Branco e que todos os casos estão sendo acompanhados pelos profissionais da Saúde. “Não trata-se de um vírus novo, estamos vendo agora a reação nas crianças. Acreditamos que tenha relação com a pandemia causada pelo coronavírus e problemas relacionados à imunidade”, acrescentou.

A secretária também falou sobre a falta de alguns medicamentos, a exemplo da dipirona, alegando problemas na aquisição de insumos nos laboratórios. “Estamos procurando solucionar essa questão o mais breve possível”, argumentou.