Cruzeirense Arthur Marçal está na final do The Voice Brasil Kids

Na tarde deste domingo (19), o cruzeirense Arthur Marçal confirmou seu favoritismo e vai representar pela primeira vez o Acre na final do The Voice Brasil Kids.

O pequeno faz parte do Conservatório de Música do Vale do Juruá. Arthur, enfatizou o quanto é orgulhoso em “estar vindo da floresta Amazônica” e defendeu a música erudita. Em sua estreia no programa, Marçal foi um dos cantores mais disputados pelos técnicos .“É isso que quero da minha vida. Levar a ópera para o Brasil em maior escala. A ópera traz paz”. Afirma.

Ele optou por fazer parte do time de Carlinhos Brown, que elogiou o acreano. “É uma honra ter você no meu time, você que é advindo de um lugar na floresta. O Teatro Amazonas e todos os teatros te esperam porque você é material crescente nesta área de extrema importância para o canto mundial”, disse Brown a Arthur.