O cruzeirense Arthur Marçal continua sua jornada no Programa The Voice Kids da Rede Globo. Ele subirá novamente ao palco no próximo domingo (03), às 12hrs20min, horário local. Essa será o último dia da fase Tira-Teima.

O garoto competirá com mais duas crianças e apenas uma será escolhida pelo técnico Carlinhos Brown e passará para a próxima fase da competição, que é a semifinal.