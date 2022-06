Cruzeiro do Sul receberá recursos para construção de Casa da Mulher Brasileira

O município de Cruzeiro do Sul, irá ganhar a primeira Casa da Mulher Brasileira, espaço que abriga um centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica.

Com emendas de R$ 5 milhões da senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC), o estado do Acre terá 03 unidades da Casa da Mulher Brasileira. As cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia foram escolhidas estrategicamente. Cada espaço atenderá municípios das regionais do Alto e Baixo Acre, Juruá e Purus.

Casa da Mulher Brasileira é um centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica, reunindo em um mesmo espaço (I) Juizado Especial voltado para o atendimento a mulher;

(II) Núcleo Especializado da Promotoria,

(III) Núcleo Especializado da Defensoria Pública,

(IV) Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher,

(V) Alojamento de passagem,

(VI) Brinquedoteca,

(VII) Apoio psicossocial,

(VIII) Capacitação para a sua autonomia econômica.

Se trata da principal ação do Programa Mulher, Viver sem Violência desenvolvido pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.

Com gestão compartilhada entre a União, os Estados e os municípios, a Casa oferece serviços especializados para vítimas de de violência, com apoio de psicólogos, assistentes sociais, defensores públicos e outros profissionais.