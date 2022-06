De Anitta a Luan Santana: 5 famosos brasileiros que já fizeram ménage

Alguns, inclusive, admitiram, em entrevistas, que aderiram ao sexo ao três, também conhecido como ménage a trois.

A Coluna Pouca Vergonha relembra cinco deles. Confira.

Reprodução/Instagram

Anitta

Sincerona, a Poderosa, que causou frisson ao admitir ter tatuado o ânus, contou, em entrevista a um apresentador argentino em 2018, que já se rendeu ao sexo a três. Em conversa com Andy Kusnetzoff, ela disse, ainda, que já realizou várias de suas fantasias na cama.

Luan Santana (Foto: Lana Pinho)

Luan Santana

O dono do hit Inesquecível admitiu, em bate-papo com a apresentadora Eliana, que também já tinha se rendido ao “rala e rola” com mais de uma pessoa. “Quero ver o homem nesse estúdio que nunca fez isso”, provocou.

Divulgação|Globo

Márcio Garcia

Causou burburinho quando a modelo Solange Gomes confessou que havia feito sexo com o apresentador Márcio Garcia e o irmão dele, Marcelo. “Ele disse ‘vou te mostrar a casa’, fomos para o quarto e as coisas começaram a acontecer”, relembrou, sobre a curiosa ocasião. O caso aconteceu duas décadas atrás.

Reprodução/ Vinicius Mochizuki

João Vicente de Castro

Em conversa no programa De Cara, da rádio FM O Dia, o apresentador do Papo de Segunda e galã global contou que transou com duas pessoas — e o momento foi memorável. “Foi com duas mulheres e eu descobri na vida tesão em uma porção de coisas”, afirmou.

Reprodução

Bruno Gagliasso

Foi para a própria mulher, Giovanna Ewbank, que o astro disse que já havia feito ménage. En uma brincadeira de Eu Nunca para o programa da loira no YouTube, ele revelou o caso, deixando a global perplexa. “Você nunca me perguntou”, retrucou.