De Maisa a Mel Maia: 7 ex-atrizes mirins que se tornaram lindas mulheres

No mundo artístico, é comum atores e atrizes começarem a atuar quando ainda são crianças. Embora alguns prefiram seguir por outros caminhos quando se tornam adultos, há diversos casos de celebridades que crescem diante das câmeras e continuam seguindo na atuação.

É o caso, por exemplo, de atrizes como Maisa e Mel Maia, que além do talento para atuar, também se tornaram lindas mulheres e cheias de personalidade.

Pensando nisso, o Entretê preparou uma lista com 7 ex-atrizes mirins que iniciaram na TV quando ainda eram crianças e hoje se destacam tanto na carreira artística, como também nas redes sociais. Confira!

1. Maisa Silva

Maisa Silva começou na TV aos 3 anos de idade, quando participou de um quadro de calouros do Programa Raul Gil. Dois anos depois, ela foi contratada pelo SBT, hoje apresentou alguns programas infantis.

Como atriz, ela ganhou fama ao viver a pequena Valéria Ferreira em Carrossel e Juju Almeida em Carinha de Anjo, além de papeis marcantes em diversos filmes. Nos últimos anos, a famosa brilhou na série De Volta aos 15 e no filme Pai em Dobro, ambos da Netflix.

2. Larissa Manoela

Larissa Manoela ficou muito conhecida por protagonizar novelas infantis do SBT, com suas personagens Maria Joaquina em Carrossel, as gêmeas Isabela e Manuela em Cúmplices de um Resgate e Mirela em As Aventuras de Poliana. No entanto, a famosa iniciou na atuação quando tinha apenas 6 anos de idade, na série do canal GNT, Mothern.

Em 2011, brilhou nos filmes Essa Maldita Vontade de Ser Pássaro e O Palhaço. Em 2018, assinou com a Netflix, onde também protagonizou diversos filmes. Atualmente, com 21 anos, ela é protagonista de Além da Ilusão, sua primeira novela na TV Globo.

3. Bruna Marquezine

Bruna Marquezine é outra atriz que dispensa apresentações. A famosa iniciou na TV aos 5 anos de idade, como uma das crianças entrevistadores do programa infantil Gente Inocente. Depois disso, brilhou como a pequena Salete na novela Mulheres Apaixonadas, em 2003.

Desde então, a atriz acumulou diversas personagens em seu currículo. Seu trabalho mais recente foi na série Maldivas, da Netflix. Atualmente, ela grava Blue Beetle (Besouro Azul), filme da DC.

4. Carla Diaz

Carla Diaz é mais uma ex-atriz mirim que se tornou uma linda mulher e extremamente talentosa. Sua estreia na TV foi em 1994, quando participou da primeira versão da novela Éramos Seis, onde interpretou Eliana. Ainda criança, ela se destacou ao interpretar Maria em Chiquititas (1997), e Khadija em O Clone (2001).

Já adulta, viveu Carine em A Força do Querer (2017). Seus trabalhos mais recentes foram nos filmes biográficos A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais (2021) como a assassina real Suzane von Richthofen. Ela também foi destaque no BBB 2021.

5. Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa também brilhou nas telinhas quando era criança e continua mostrando seu talento nos dias de hoje. Sua estreia nas novelas aconteceu em 2004, no papel de Aninha em Começar de Novo. Depois disso, interpretou Sabina em Belíssima (2005).

Ao longa da carreira, protagonizou outros papeis de destaque, como Maria Ísis em Império (2014), Eliza em Totalmente Demais (2015), e Amália em Deus Salve o Rei (2018). Seu próximo trabalho será na série Rio Connection, do Globoplay. Além do sucesso como atriz, Marina também é empresária e influenciadora.

6. Isabelle Drummond

Isabelle Drummond iniciou sua carreira em 2000, quando fez participações na novela Laços de Família e na série Linha Direta. Seu destaque, no entanto, veio em 2001, quando estreou como a boneca Emília na série infantil Sítio do Picapau Amarelo, onde permaneceu durante seis anos.

Depois disso, viveu Gina na novela Eterna Magia (2007), Bianca em Caras e Bocas (2009) e muitas outras tramas de sucesso. Sua última novela foi Verão 90 (2019), onde interpretou Manuzita. O trabalho mais recente da atriz foi no filme Turma da Mônica: Lições (2021).

7. Mel Maia

Para finalizar nossa lista, não podíamos esquecer dela: Mel Maia. A atriz completou 18 anos há pouco tempo, mas começou a atuar quando tinha apenas 6 aninhos, no especial de fim de ano da Rede Globo O Relógio da Aventura, dando vida à personagem Nina. O grande destaque veio em 2012, quando ela interpretou Rita na primeira fase da novela Avenida Brasil.

Depois disso, foi protagonista de Joia Rara, onde interpretou Pérola e participou de muitas outras novelas, filmes e séries. Seu trabalho mais recente foi no filme Me Tira da Mira. Atualmente, ela se prepara para viver Lohana na nova série de comédia da Netflix.