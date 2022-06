De posse de um machado, homem ameaça invadir escola em Sena Madureira e acaba preso

Alunos, professores e demais funcionários da Escola Municipal Vicente Balbino, situada no Bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, passaram por momentos de tensão na tarde desta sexta-feira (24). Um homem de 36 anos de idade, com problemas mentais ameaçou invadir o local e matar todos os presentes.

A PM foi acionada via Copom e constatou que o acusado, de posse de um machado e uma barra de ferro chegou a quebrar parte do muro da escola. Quando os policiais chegaram na unidade de ensino as aulas já tinham sido encerradas visando garantir a integridade física de todos, principalmente das crianças, visto que, trata-se de uma escola de ensino infantil.

Testemunhas relataram que essa não é a primeira vez que ocorre tal situação. Em datas anteriores o mesmo tentou danificar um aparelho de ar-condicionado e proferiu ameaças bem semelhantes.

Segundo consta, ele mora sozinho e bem ao lado da escola. Familiares não querem cuidar dele porque temem por sua integridade física já que o mesmo apresenta comportamento agressivo quando não toma os remédios devidamente.

Os policiais efetuaram a prisão e o conduziram para o Hospital João Cancio Fernandes para que o mesmo fosse medicado.