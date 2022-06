Dedé Santana enfrenta crise financeira, vira morador de rua e sofre reviravolta

O humorista e eterno Trapalhão, Dedé Santana, já passou por diversos problemas na carreira. Dessa forma, sofrimento é o que não falta na vida do palhaço. Sendo assim, há pouco, em conversa com o Flow Podcast, ele falou sobre tudo isso. Renato Aragão manipulou a todos.

Fora voltar aos tempos de infância e adolescência na pobreza, o famoso declarou que teve problemas dessa natureza há pouco tempo.

Dedé Santana, após todo o sucesso que fez junto dos Trapalhões, na Globo, viu suas economias sumirem totalmente. Dessa forma, em 2017, ele precisou implorar ajuda dos parentes e inclusive do antigo colega, Renato Aragão, para ficar vivo. Sendo assim, ele falou que Didi pagou seu convênio de saúde, enquanto os familiares auxiliaram nas contas.

Contudo, recentemente Dedé Santana saiu da pobreza. Isso também aconteceu na década de 60, quando ele decidiu ir para o Rio de Janeiro tentar a sorte, apesar de ser natural de São Gonçalo. Naquele tempo, ele certamente padeceu bastante e precisou dormir um tempo na sarjeta. O motivo é que o dinheiro que ele levou para lá, acabou muito rápido.

Sendo assim, por causa da violência, Dedé Santana preferia dormir de dia, e ficar acordado na madrugada, temendo o pior. “Eu achei que estava com muito dinheiro, mas a grana acabou. Aí comecei a dormir na praia, tomava cafezinho e tal. Aí fiz amizade com um cara que fazia a limpeza no teatro e ali eu contei minha história”, relatou o Trapalhão.

Dedé Santana teve ajuda inesperada

“E eu comecei a ajudar ele e ele dividia a comida comigo. Foi quando eu pedi pra dormir no teatro”, disse o humorista, que chegou a ter fome. “Depois, ele foi me apresentar ao pessoal e comecei a entregar café, virei o office boy. Um dia faltou o ator principal e eu disse que eu fazia aquele papel… Aí eu não parei mais, mas foi difícil”, explicou Dedé Santana.

“Eu estava passando fome. Estava tomando café com pão sem manteiga”, disse ele. Dessa maneira, começou sua carreira de ator.