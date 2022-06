“Deixo o governo com sentimento amplo”, diz Mirla após pedir exoneração do cargo de porta-voz

A publicitária, jornalista e administradora Mirla Miranda, diretora de Comunicação com a função de porta-voz do governo do Estado do Acre, despede-se nesta quarta-feira, 1º, do governo Gladson Cameli, para se dedicar a um novo desafio de sua carreira.

Também diretor, o jornalista Jefson Dourado fica agora responsável pela comunicação do Palácio Rio Branco.

Respondendo a demandas da imprensa local, nacional e internacional , Mirla exercia a função desde março de 2019. Assim que assumiu o cargo, convidada pelo governador e pela então secretária de Comunicação, Silvania Pinheiro, a jornalista, que também já foi proprietária de agência de publicidade e propaganda, contribuiu com a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) em diversas áreas.

Pode-se destacar a criação do novo leiaute da Agência de Notícias do Acre, a elaboração dos fluxos por meio de organograma e fluxograma da secretaria, a inserção de briefings e debriefings para as agendas governamentais, o que culmina na geração de conhecimento macrogovernamental e outros projetos.

No início do governo Gladson Cameli, a assessora do governador também ficou responsável por escrever discursos e acompanhar o chefe do Executivo em suas agendas.

Com formação internacional em negócios e gestão de hospitalidade (International Business Program, e The Business Behind Hospitality Program, Flórida – Estados Unidos), Mirla foi convidada para realizar o primeiro treinamento com os secretários de governo ainda em 2019.

Sobre a atuação da profissional durante o encontro A Consciência da Nova Cultura Organizacional: a Cultura de Apresentação do Governo do Estado do Acre, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado do Acre (Sejusp), coronel Paulo Cézar dos Santos, afirmou: “Tivemos um primeiro treinamento, em que emoções foram trabalhadas para a geração de empatia e relacionamento entre os secretários. No segundo encontro, tratamos das matrizes de integração governamentais. Mirla nos levou ao início da cultura de apresentação do governo Gladson Cameli, momento que marcou de maneira especial aquele período” .

No período da pandemia, iniciada em 15 de março de 2020 no Acre, as inúmeras demandas da imprensa local, nacional e internacional fizeram com que a porta-voz estivesse quase que totalmente focada nas dezenas de respostas diárias enviadas para as principais agências de notícias de todo o país.

“Contabilizando as informações enviadas sobre leitos, números de casos, estrutura de unidades de tratamento intensivo (UTIs) para covid-19 e tantos outros questionamentos, foram quase mil respostas envidas aos mais diversos veículos, sem contar os áudios para rádios de todos país e entrevistas com secretário de Saúde do Acre e equipe do Comitê Covid-19”, declara Mirla.

Além disso, por meio de sua porta-voz, o governo do Acre deu esclarecimentos importantes sobre notícias não checadas relativas ao estado, o que cooperou para colocar a gestão em destaque na geração de informações sobre diversos temas, em especial, a covid-19.

“Deixo o governo com sentimento amplo, geral e irrestrito de gratidão e aprendizado. Nunca fui funcionária pública. Então, só tenho a agradecer a todos que me incentivaram, ensinaram, acolheram e ajudaram até aqui e principalmente ao governador Gladson Cameli e seu coração gentil”, afirma Mirla.