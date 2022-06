Detran muda regras para tirar CNH em autoescolas; Confira as novidades

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), por meio do diretor presidente do órgão, Rudel Espíndola Trindade Júnior, anunciou alterações na portaria que regulamenta o processo de credenciamento e as normas disciplinares e de controle das entidades e instituições credenciadas que ministram cursos de formação e qualificação de condutores.

As mudanças buscam a total adequação da legislação do estado conforme as normas federais a respeito do índice de aprovação nos exames teóricos e práticos de direção e do controle do número de candidatos por frota de veículos.