Dia dos Namorados e muita festa: ContilNet separa as melhores opções de lazer para o fim de semana

O fim de semana está chegando, já “sextou” para muita gente, e com isto vem também o momento de diversão com a família e os amigos. Neste final de semana, comemora-se o dia dos namorados, em 12 de junho. Sendo assim, o ContilNet separou para você as melhores opções.

Nesta sexta-feira (10), a Village Conveniência promove o Dia dos Namorados vs. Solteiro sim, sem cerveja nunca, com música ao vivo com Iago Costa, a partir das 19h. Confira!

No Via Verde Shopping acontece o Arraial Cultural nos dias 10, 11 e 12 de junho.

No Donn Barbearia, a cantora Nayara Vilela, Adonay e banda e DJ Lauana Alencar estarão em um happy hour no estacionamento da Donn com muita música ao vivo, choripan e chopp gelado.

No Seringal Bier, toca Samba Groove e DJ Belmont a partir das 19h, com entrada gratuita até às 22h. No domingo, com a dupla Guilherme e Felipe, a partir das 18h.

Para aqueles que curtem o gênero musical chorinho, Eduardo Bibiano e Gabriel Brito resgatam o choro acreano. O Resgate ao choro acreano acontece sábado (11), às 19h30, na Usina de Arte João Donato, com entrada gratuita.

O Bloquinho do Biel acontece neste sábado (11), a partir das 18h, no estacionamento do Arena da Floresta, em Rio Branco. Para mais informações, entrar em contato com (68) 99258-1218.

No Vila Rio Foodpark, neste sábado (11) tem som ao vivo com Sandro Angelino, às 19h30. No domingo (12), no especial Dia dos Namorados, a partir das 19h30, com Pedro Arco.