Diego Alves será titular do Flamengo contra o Internacional

A chegada de Dorival Júnior trouxe ao menos uma mudança ao time do Flamengo. Diego Alves volta ao gol e será titular neste sábado, às 21h, contra o Inter, no Beira-Rio. A decisão já foi comunicada internamente aos goleiros do elenco.

Será a primeira oportunidade de Diego Alves como titular após quatro meses. Seu último jogo foi contra o Resende, pelo Campeonato Carioca, no domingo de Carnaval.