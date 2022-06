DJ de festa fetichista faz playlist para embalar seu Dia dos Namorados

Que tal, neste Dia dos Namorados, começar as preliminares preparando o ambiente? Não estamos falando apenas do espaço físico, mas de todo o clima que envolve o momento. Há quem goste de trilha sonora para antes, durante e depois do sexo. Se esse é o seu time, a Coluna Pouca Vergonha te dá uma mãozinha.

Sabemos que um bom som pode mexer com nossas emoções e deixar tudo mais gostoso. Pensando nisso, a coluna convocou o DJ Kaká Guimarães, famoso em Brasília por promover a maior festa fetichista da cidade, a Lust. Com 51 músicas e mais de 3 horas e meia de um som escolhido a dedo pelo produtor cultural, a lista conta com os estilos lounge, trip hop, R&B e soul. “Tentei separar alguns momentos, por exemplo, para criar um clima. Algo para a hora H em si, e também tem o momento ‘cigarrinho pós-sexo’”, brincou o Kaká Guimarães. Confira a seleção TransanT: O impacto da música no sexo Engana-se quem pensa que a música influencia apenas nas sensações. Afinal, é muito mais que isso. Em entrevista ao portal inglês Metro, a expert sexual Ness Cooper ressaltou que a música pode ter um impacto direto nos órgãos genitais. “Quando você combina música com interações sexuais, a excitação e a resposta genital aumentam mais do que quando a música não é tocada”, afirmou. Outro ponto importante, de acordo com a especialista, é que deixar a playlist rolar pode acabar ajudando, pois influencia em como nosso corpo se move e flui em batidas específicas, podendo até melhorar a criatividade na transa.