Do AC, Jéssica Ingrede é convidada para um dos mais famosos São João do Brasil com Juliette, Gloria Groove e outros artistas

Ninguém segura ela! Após turbinada no visual, a influencer acreana Jéssica Ingrede participa pela 3º vez do São João da Thay, realizado pela blogueira Thayonara OG, no Maranhão. A confirmação foi feita pela influencer e também pelo perfil da produção do evento.

Em entrevista para o ContilNet na manhã desta quinta (9), Jéssica contou que é a sua terceira experiência no evento, sendo a primeira vez convidada pela equipe da festa. “Estou muito feliz por ter essa oportunidade, de estar indo para um evento super bacana. O São João da Thay é um evento muito legal lá em São Luiz do Maranhão, e ser convidada pela organização para fazer parte dessa festa é muita honra”.

Claro que a coluna Douglas Richer arrancou alguma exclusividade da influencer. Descobrimos que Jéssica usará um ‘look de milhões’ assinado pela design de moda Manu Paim. A designer é famosa pelos modelitos sustentáveis.

Várias atrações nacionais estão confirmadas no evento, entre elas Glória Groove, Felipe Araújo, Zé Felipe, Alcione, Juliette e mais. Jéssica comentou com nossa coluna que está bolando muito conteúdo para seu Instagram e já antecipou que vem ‘chuva’ de stories. E a você, como está?! Só na ansiedade, né?!

Veja o recado da acreana: