Do Bronx supersincero: “Quero pegar McGregor para ganhar dinheiro”

Dana White já anunciou que o próximo adversário de Conor McGregor deve ser o norte-americano Michael Chandler. Dana White é quem manda e normalmente não aceita conselhos, mas o brasileiro Charles Do Bronx, numa entrevista ao canal ESPN, mandou o seu recado da forma mais sincera e explícita possível:

“Uma luta com o Conor McGregor seria muito boa para mim, pois colocaria muito dinheiro no meu bolso e neste momento isso é o mais importante. Mas também seria muito bom para meu legado, para eu ter na minha história. Tenho uma filha para criar. Todo mundo quer lutar com Conor. Todo mundo sabe que lutar com Conor é muito lucrativo. Estou falando de dinheiro. E Conor sabe que todo mundo quer lutar com ele”, disse.

O brasileiro, número um dos leves da organização – que em sua última atuação finalizou o americano Justin Gaethje – soma 11 triunfos seguidos, sendo sete por finalização e três por nocaute.

O clima entre Do Bronx e McGregor já é tão cheio de provocações que esse certamente seria o tipo de combate que naturalmente se tornaria de grande interesse no mundo das lutas. Do Bronx, certa vez falou que gostaria “de quebrar recordes e quero quebrar outro. Lutando duas vezes na mesma noite. Posso nocautear Conor e fazer Nate Diaz bater no chão ao ser finalizado”.

Conor McGregor respondeu de imediato: “Cale a boca, seu vagabundo, e volte para aquela favela e pague sua parte”.

Do Bronx detém um recorde no UFC de 16 vitórias por finalização na companhia e é o lutador que mais venceu pela via rápida (19). Seu cartel no MMA é composto por 33 vitórias, oito derrotas e um ‘no contest’ (luta sem resultado).