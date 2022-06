Do Juruá, Filipe Cavalcante e amigos lançam single ‘Confissões’; confira a coluna do Moisés

Parabéns, Ligi!

No último sábado (28) a área de lazer do Swiss Park Rio Branco ferveu com a festa de aniversário da pecuarista Ligiane Betão. Um festão daqueles com tudo que se tem direito, foi do tipo de arromba e começou logo cedo. Já no almoço, uma feijoada delicia assinada pela chef Silvia Montenegro e um grupo de pagode que fez o astral ficar no topo. A festança seguiu noite adentro com uma segunda banda dessa vez com sertanejão que não deixou ninguém parado. Veja os flashes.

Idade nova

A jornalista Márcia Moreira comemorou mais um ano de vida em companhia de amigos mais próximos no descolado, intimista, humorado e romântico Shoshanna Bar, na Haddock Lobo, em São Paulo. O get together começou cedo, mas como a turma era das mais animadas, a festinha foi até altas horas. Veja as fotos dos parabéns.

Parabéns pra você…

Morando atualmente na cidade de Gaspar, Santa Catarina, a advogada Solene Oliveira decidiu celebrar seu aniversário na última terça-feira, 31, em São Paulo, ao lado da amiga Surama Chaul. Após o “…parabéns para você..” e apagar as velinhas com a família de Surama, os festejos deram continuidade no famoso no restaurante Casa de Francisca, sitiado em um prédio histórico, no Centro de São Paulo, onde a cantora Lia de Itamaracá se apresentava. Parabéns, Sol!

Noite animada

Foi dos mais descontraídos a tertúlia que aconteceu no belíssimo apartamento do casal Renato Begnami e Fernanda Morais, em Higienópolis, São Paulo, em torno grupo de amigos acreanos que lá estavam de férias. O calor humano espantou o friozinho de 10° que fazia na noite paulista. Renato animou a festa no comando das pick-ups. A anfitriã agradeceu a presença dos convidados e fez uma linda e emocionante declaração de seu amor ao Acre, lugar onde morou por três anos.

Santos

Gladys Mubarac recebeu os amigos Moisés Alencastro, Ricardo Albino, Rose Farias e a irmã Nena Mubarac em seu magnifico apartamento de frente pro mar, em Santos, São Paulo. A bela que atualmente mora nos Estados Unidos, matou a saudade dos amigos e mostrou o lado “avó coruja” ao mostrar várias fotos do neto fofo João, do filho do primogênito Tiago. O almoço foi no restaurante Terraço Chopp, localizado na Ilha Porchat, com a vista mais deslumbrante da Baixada Santista. Veja as fotos.

Confissões

E lá do vale do Juruá, Filipe Cavalcante lança mais um single e dessa vez com amigos conterrâneos, A música Confissões foi lançada após um ano do início de sua composição e por muitos pedidos de fãs. Na música 4 jovens falam de sentimentos para alguém, a ideia teve como inspiração as Poesias Acústicas produzidas pela Pinneaple Storm.

***Filipe Cavalcante vem se destacando na região do Juruá por vir lançando rotineiramente singles e videoclipes voltados ao público Hip-Hop/Rap de forma independente. Filipe Tem suas próprias produções de músicas e videoclipes onde é tudo produzido em sua própria casa.

Projeto Travessia

Promotor de Justiça Thalles Ferreira esteve Santa Rosa e Sena Madureira com o projeto travessia: por uma vida sem violência. O projeto busca ultrapassar o paradigma punitivista e alcançar o paradigma preventivo de no que toca à violência contra crianças e adolescentes. Para executar o projeto o promotor fez visitas, panfletagem, controle difuso dos inquéritos policiais, promovendo capacitação de professores e dialogando com a sociedade. Aplausos!

Jurassic World: Domínio

A sequência do filme Jurassic World, o sexto longa da série Jurassic Park e o terceiro filme da série Jurassic World chega ao Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, para a alegria dos fãs. Mais nostálgico que nunca, “Jurassic World: Domínio”, traz de volta às telas da sétima arte Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) e Dr. Ian Malcom (Jeff Goldblum). Não podemos deixar de citar os personagens principais da série Jurassic World, Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) e Owen Grady (Chris Pratt).

O filme promete ser o final épico da era jurássica. “Jurassic World: Domínio” é ambientado anos após “Jurassic World: Reino Ameaçado”, de 2018. O longa mostrará a ilha Isla Nublar destruída e com as diversas feras pré-históricas vagando e caçando ao lado de humanos, o que as duas gerações tentarão, juntas, consertar mais uma vez. Ficou curioso? Corre para o Cine Araújo.