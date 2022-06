De acordo com Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), este domingo (19) será de tempo quente e com e poucas nuvens, mais localizadas ao norte e leste do estado.

A previsão é de um dia variando de parcialmente nublado a claro, com predomínio de sol em todo o estado e tempo estável. Poucas nuvens se formam no início da manhã e depois cede espaço a um dia ensolarado.