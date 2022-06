Douglas Richer: Margareth Menezes será grande atração do maior carnaval fora de época do Acre

A prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem, prepara a divulgação de toda programação do CarnaVale 2022 para esta sexta-feira (10). A coluna Douglas Richer recebeu uma ‘informação sigilosa’ dos bastidores do evento. Com exclusividade para nossos leitores, vamos revelar uma das três atrações do Carnavale.

A cantora Margareth Menezes foi confirmada no Carnavale 2022. O contrato já foi assinado entre ambas partes. A baiana de 59 anos ficou famosa por hits como “Faraó” e “Elegibô”. Margareth é considerada uma das maiores celebridades do Axé Music.

Fernanda deverá anunciar também a participação do bloco ‘Rolinhas do Coronel’ no domingo de carnaval fora de época. Com mais de 30 anos de história, o tradicional bloco leva homens vestidos de mulher e vice-versa às principais ruas do município. Todas as noites de carnaval devem ter início às 20h.

Já fizemos nosso papel e trouxemos uma exclusividade para vocês! Fica ligado no ContilNet que vem mais novidades sobre o CarnaVale 2022.