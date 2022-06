Doze anos do caso Eliza Samudio: veja a cronologia do crime que marcou o país

Um goleiro no auge da carreira, uma gravidez indesejada, um corpo desaparecido e bastidores com doses de mistério. Essa é a trama de um dos maiores crimes ocorridos em Minas Gerais, que chocou todo o país. Há 12 anos, Eliza Samudio foi assassinada na região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar de seu corpo nunca ter sido encontrado, essa é a data que consta na certidão de óbito da ex-modelo.

O enredo criminoso envolvendo o goleiro Bruno Fernandes e sua ex-amante começou no dia 4 de junho. Foi nesse dia, segundo o Ministério Público de Minas Gerais, que Luiz Henrique Romão, o “Macarrão”, e o primo do jogador Jorge Luiz Rosa, na época menor de idade, buscaram Eliza e o filho dela em um flat no Rio de Janeiro. Logo depois, levaram os dois para a casa do então goleiro do Flamengo e, no dia seguinte, todos viajaram para Minas Gerais. No dia 6 de junho, eles foram levados para o sítio de Bruno em Esmeraldas, na Grande BH.

De acordo com o inquérito do caso, Eliza e o bebê foram retirados do local quatro dias depois pelos primos do goleiro, sob a promessa que seriam levados para um apartamento próprio. Horas depois, os dois retornaram ao sítio sozinhos.

A partir desse ponto, o enredo ganha desdobramentos cruéis. Em depoimento, Rosa revelou que Eliza foi estrangulada e esquartejada na casa do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, em Vespasiano, também na região metropolitana da capital mineira. Parte do corpo, segundo ele, foi jogada aos cães.

No dia 24 de junho, a polícia recebeu informações de que Bruno teria matado a ex-amante e enterrado o corpo em Esmeraldas. Policiais estiveram no local e viram Dayanne Rodrigues, até então esposa do goleiro, com um bebê no colo. Ela foi levada à delegacia e, no dia 25 daquele mês, foi presa por sequestro de Bruninho.

No dia 9 de julho, Bruno e Macarrão foram presos no Rio de Janeiro e levados para Belo Horizonte. Durante as investigações, marcas de sangue de Eliza foram encontradas no carro do atleta, mas, até hoje, o corpo não foi localizado.

Cronologia do crime de Eliza Samudio segundo as investigações:

– 4 de junho de 2010: Macarrão e o primo de Bruno buscam Eliza e o bebê no Rio de Janeiro;

– 5 de junho de 2010: Viagem do Rio de Janeiro para Minas Gerais;

– 6 de junho de 2010: Eliza e o bebê chegam ao sítio de Bruno em Esmeraldas;

– 10 de junho de 2010: A ex-modelo e a criança são levadas do local pelos primos do goleiro;

– 10 de junho de 2010: Data da morte de Eliza, segundo a certidão de óbito. Bola é o acusado da execução;

– 24 de junho de 2010: Polícia encontra Bruninho com a esposa de Bruno na época;

– 25 de junho de 2010: Dayanne Rodrigues é presa pelo sequestro do bebê;

– 10 de julho de 2010: Bruno e Macarrão são presos por envolvimento no assassinato.

Bruno Fernandes

Em março de 2013, Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação do cadáver de Eliza Samudio. Em 2017, a Justiça reduziu a pena dele para 20 anos e 9 meses de detenção, após o crime de ocultação de cadáver prescrever. Em 2019, o esportista recebeu autorização judicial para ir ao regime semiaberto e deixou a prisão.

Atualmente, Bruno cumpre o restante da pena em casa. O goleiro mora em Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e se tornou empresário. Recentemente, ele inaugurou uma loja de açaí na cidade. Nos últimos meses ele também jogou por times de várzea da região.

No fim de maio deste ano, a Justiça do Mato Grosso do Sul decretou a prisão de Bruno por dívida de pensão do filho com Eliza. Ele ainda terá que pagar R$ 60 mil a Bruninho, referentes a dois salários mínimos por mês, desde janeiro de 2020. O atleta, no entanto, segue em liberdade.