Driblando a Fome: evento da Igreja Universal reúne lideranças políticas em Rio Branco

O evento ‘Driblando a Fome’, idealizado pela Igreja Universal do Reino de Deus, foi realizado na tarde do último sábado (25) no estádio Florestão, em Rio Branco.

O ingresso para o evento foi 1kg de alimento, pois o objetivo da ação era arrecadar alimentos não-perecível para a montagem de cestas básicas, que serão entregues à famílias acreanas em situações de vulnerabilidade social.

Participaram do evento lideranças políticas do Acre, como o senador licenciado Marcio Bittar, Marcia Bittar, o presidente do Republicanos, João Paulo Bittar e a publicitária Charlene Lima.

Veja a galeria de fotos: