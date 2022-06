Drone atira fezes e urina em apoiadores de Lula e Kalil antes de evento

Momentos antes de um evento político com o ex-presidente Lula (PT) e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) começar em Uberlândia (MG), um drone sobrevoou o local onde os participantes e militantes aguardavam e atirou fezes e urina nos presentes.

O drone era do mesmo modelo utilizado para atividades agrícolas, como a lavoura. Os participantes correram para se protegerem do ataque que aconteceu no campus da Universidade do Triângulo Mineiro. Alguns tentaram revidar, atacando pedras no drone, mas a própria segurança do local pediu para que não fosse feito nenhum revide, pois poderia acertar os próprios manifestantes.

Lula e Kalil selam uma aliança no estado para o PSD de Minas Gerais apoiar o petista, em troca do partido apoiar o ex-prefeito de Belo Horizonte para o governo estadual.

Nas redes sociais, o ex-presidente publicou uma foto com o agora aliado.

Durante seu discurso, Lula fez duras críticas ao que aconteceu e disse que não é algo feito por “um ser humano normal”.

“Não pode ser um ser humano normal, um canalha que coloca um drone para jogar sujeira em cima de homem, mulher e crianças que estão aqui. Não é um ser humano normal. Eu faço campanha política nesse país desde 1982, já perdi e já ganhei muitas eleições. Nunca fiz um inimigo nesse país. A prova disso é que o Alckmin foi meu adversário em 2006 e em 2022 ele é o meu vice, porque ele é um democrata, um homem de caráter, um homem decente”, afirmou o petista.