Dupla de milhões: Mariah Carey convida Anitta para parceria

Parceria de milhões! A nossa Girl From Rio está cada vez mais internacional. Após ser homenageada pelo museu Madame Tussauds, em Nova York, conhecido por fazer estátuas de cera imitando famosos, Anitta agora recebeu um convite de uma colaboração com ninguém menos que Mariah Carey, uma de suas inspirações na carreira musical.

O convite foi feito na manhã deste sábado (4/6), pela manhã, através das redes sociais da cantora norte-americana: “Nós temos que fazer uma parceria”, escreveu a musa. Confira:

“You gotta do it like this!” We gotta do a collab already!! https://t.co/vRillqTyXW

— Mariah Carey (@MariahCarey) June 4, 2022