Ecoliga promove live Diálogo Sustentável, sobre boas práticas de sustentabilidade, no dia 21 de junho

No mês do meio ambiente, o Tribunal de Justiça de Rondônia, juntamente com o Ministério Público do Estado (MPRO), Ministério Público do Trabalho em Rondônia e no Acre (MPT-RO/AC), Justiça Federal – Seção Judiciária de Rondônia, Defensoria Pública da União em Rondônia (DPU/RO), Justiça do Trabalho – TRT da 14ª Região (RO/AC), Tribunal de Contas do Estado de RO (TCE) e Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron), promove a live “Diálogo Sustentável – Boas práticas da Ecoliga de Rondônia”, no dia 21 de junho, às 10h (horário de RO), por meio do canal do YouTube da Emeron (youtube.com/EscolaEmeron).

O evento apresentará ao público ações positivas, por meio das boas práticas das instituições ligadas à Ecoliga, para melhoria da gestão ambiental. Dentro dos temas estão a coleta seletiva realizada pelo TJRO, as contratações sustentáveis e as ações da Emeron.

A live é aberta ao público, com direito à certificação de 2 h/a, pela Emeron. O formulário de frequência será disponibilizado durante a transmissão, que contará ainda com tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais durante todo o evento.

Palestrantes

Samira Alvim de Siqueira, representante do Instituto Lixo Zero Brasil, em Rondônia, engenheira florestal, especialista em gestão, licenciamento e auditoria ambiental, assistente técnica do Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Gestão Socioambiental e responsável pelo programa de gerenciamento de resíduos do Tribunal de Justiça de Rondônia;

Joel Alves Martins Filho, diretor regional do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre, formado em Administração, integrante da Comissão de Gestão Socioambiental;

Iuri Tadeu Ribeiro de Carvalho, graduado em Tecnologia de Gestão Ambiental e pós-graduado em Inovação em Gestão Pública. Experiência com planejamento estratégico, governança pública e assuntos correlatos. Chefe da Seção de Sustentabilidade e Acessibilidade do TRT-14;

Alex Correa de Leles, analista judiciário e diretor do Núcleo de Serviços Gerais da Seção Judiciária de Rondônia, bacharel em Direito;

Neuma Oliveira Souto Dória, discente do Mestrado Profissional em Economia, com ênfase em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas. Possui MBA em Propaganda, Marketing e Comunicação Integrada e graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase em Comunicação Institucional, comunicação inclusiva e desenvolvimento sustentável; e

David Willian Barroso Silva, assistente técnico no Escritório de Planejamento de Contratações do TJRO. Graduado em Direito pelo Centro Universitário São Lucas (FSL). Pós-graduando em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e em Direito Constitucional e Administrativo pela Universidade Castelo Branco (UCB). Membro da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do PJRO.

Programação

Das seis apresentações, três são projetos do Tribunal de Justiça de Rondônia: “Implantação da Coleta Seletiva no TJRO”, que será ministrada por Samira Alvim de Siqueira; “Utilização de copos retornáveis no MPT”, por Joel Alves Martins Filho; “TRT-14 Digital”, por Iuri Tadeu Ribeiro de Carvalho; “Institucionalização dos Critérios de Sustentabilidade no TJRO”, com David Willian Barroso Silva; “Emeron e o Pacto Global da ONU”, por Neuma Oliveira Souto Dória e, finalizando, “Energia Fotovoltaica na Justiça Federal”, com Alex Correa de Leles.

