Elvis Dany propõe moção de aplausos a Gladson e Alan Rick na Câmara de Sena

Na sessão desta terça-feira (21), na Câmara Municipal de Sena Madureira, o vereador Elvis Dany (PP), apresentou Moção de aplausos ao governador Gladson Cameli (PP) e ao deputado federal Alan Rick (UB) pelo empenho e atenção ao município.

Em relação ao governador, o mesmo destacou, dentre outros investimentos, a garantia na construção da ponte do Segundo Distrito, uma obra histórica para Sena Madureira que deverá começar brevemente. Há, ainda, em andamento a reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, o trabalho promovido nos ramais desde que Gladson assumiu o governo, a reforma no prédio da Rodoviária que há anos estava abandonada e outros.

Já com relação ao deputado federal Alan Rick, citou várias emendas destinadas a Sena Madureira nas mais diversas áreas, inclusive para reforma e ampliação do Hospital. Mais recentemente, Alan Rick destinou recursos também para um trabalho de melhoramento nos pontos críticos da estrada Xiburema, a pedido de Elvis e com o apoio de Jairo Cassiano. “A moção de aplausos ao governador Gladson Cameli e ao deputado Alan Rick é uma forma de agradecer e reconhecer os esforços. A nossa população precisa desses investimentos”, frisou.

PROGRAMA “MAIS LUZ NA AMAZÔNIA”

Além de apresentar a Moção de aplausos, Elvis Dany também discorreu, na sessão, sobre o programa “Mais luz na Amazâonia”, de responsabilidade da Energisa e adiantou que a partir do mês de agosto mais de 60 kits serão entregues para as famílias do rio Iaco. “Participamos de uma agenda positiva em Rio Branco juntamente com o deputado Alan Rick e o Jairo Cassiano reivindicando esse programa para Sena Madureira. Recentemente, recebi a informação da Energisa de que o programa será executado a partir de agosto, contemplando moradores de comunidades isoladas que não tem energia elétrica. Trata-se de uma iniciativa muito importante”, comentou.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA

Elvis Dany também reclamou sobre a falta de algumas informações no Portal da transparência da Prefeitura de Sena Madureira. “Venho chamar a atenção para um problema grave: A não alimentação do Portal da transparência da Prefeitura. Isso fere não somente a lei da transparência e a lei de acesso a informação como também atrapalha o nosso trabalho que é fiscalizar. Os órgãos de controle precisam tomar uma providência”, finalizou.