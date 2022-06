Em ato de desespero, Luva de Pedreiro pede ajuda a estrela do esporte

Nesse encontro, por exemplo, o novo empresário ficou sabendo que a conta do Instagram de Luva sequer estava em nome dele, mas sob o comando do antigo empresário. Somente com muito custo ele finalmente conseguiu recuperar a conta e dar total acesso ao jovem.

Como também já noticiado por esta coluna, o dinheiro de Luva de Pedreiro também está sob total controle do empresário, visto que as duas únicas contas bancárias que o influenciador tem acesso possuem um giro de R$ 7.500 e um saldo praticamente não existente – o que em nada condiz com os contratos firmados pelo influenciador. Para se ter uma ideia, uma fonte da área do marketing de influência uma vez sondou cotação nas mídias do Luva e se deparou com números altíssimos.

O início foi tão promissor, que mesmo sem exclusividade com alguma empresa, seu primeiro grande faturamento foi de R$ 300 mil. A explosão veio logo na sequência, há dois meses, quando o jovem baiano virou o sonho de consumo da Amazon Prime Video para a divulgação do cardápio de eventos esportivos do serviço de streaming. O contrato rendeu a ele nada menos que R$ 1 milhão.

Para onde foi esse dinheiro?

O que falta entender é sobre como todo esse dinheiro foi gerenciado, visto que mesmo após o estouro nas redes sociais o jovem continua residindo em uma casa simples, no interior da Bahia. Até nessa terça-feira (21/6), a carreira do talentoso tiktoker estava sob o guarda-chuva da ASJ Consultoria, do empresário Allan Jesus, mas após as polêmicas, agora está em fase de negociações para ser gerida por um novo empresário.

Leia comunicado oficial do ex-empresário do Luva de Pedreiro, Allan Jesus

“É com absoluta perplexidade e profundo lamento que a ASJ Consultoria, empresa com vasta expertise no segmento de marketing esportivo, recebe algumas notícias publicadas na imprensa – que infelizmente destacam informações levianas, apuradas de forma seletiva, sem compromisso algum com a verdade dos fatos.

ASJ e Luva de Pedreiro, com uma trajetória de sucesso até aqui, possuem contrato com vigência até o ano de 2026. Se alguma das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão.

Até o presente momento, a ASJ não recebeu qualquer comunicação formal e/ou notificação a respeito de eventual tentativa de rescisão do Luva de Pedreiro. A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet e notícias que dariam conta de um suposto novo agenciamento, o que em tese poderia configurar quebra de exclusividade.

De qualquer modo, instado a se manifestar ou demonstrar a regularidade de seus atos, a ASJ o fará com muita tranquilidade, abrindo a quem de direito todos os contratos, documentos, extratos e o que mais for necessário. Por fim, manifestamos nossa certeza e convicção de que a verdade, como sempre, prevalecerá”, finaliza.