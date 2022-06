Em festa de aniversário Simaria chora, fala verdades e se parabeniza

No decorrer das horas, Simaria deixou de lado a emoção e ativou o lado sincerona e desbocada. Não faltaram desabafos e até algumas indiretas sobre críticas que tem recebido devido ao comportamento com Simone, que claro, também esteve na festa, e não desgrudou do marido, Kaká Diniz.

“Não é a minha roupa que me define. Se estão descendo a lenha em mim, é porque estou fazendo a diferença. Podem falar mal, me esculhambem, digam o que quiser, mas quem conhece a Simaria de verdade, é Deus. O que eu gosto de fazer não é mostrar na internet que eu sou maravilhosa, que eu sou simpática, isso é quando eu encontro as pessoas na rua, no shopping, aí eu quebro as pernas de todo mundo. Quando vocês me conhecerem pessoalmente, vocês vão quebrar a cara, vão conhecer uma grande alma, uma grande estrela verdadeira”, proferiu Simaria em dado momento.

Simaria não fez questão de esconder que está passando por uma turbulência na vida pessoal. Entre um desabafo e outro, ela pedia aplausos dos convidados para suas frases motivacionais, mas também reconheceu seu gênio difícil.