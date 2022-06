Em Marechal Thaumaturgo, governo entrega reforma de delegacia e confirma mais investimentos na educação e produção rural

O governo do Acre entregou, nesta segunda-feira, 27, as novas instalações da Delegacia Geral de Polícia Civil de Marechal Thaumaturgo. Com investimentos na ordem de R$ 382 mil, a reforma e readequação do prédio reforça o compromisso do Estado com a segurança pública.

O espaço ganhou nova pintura, padronização da identidade visual, substituição das redes elétrica e hidráulica, cobertura e novos equipamentos. Os investimentos contribuirão para a melhoria dos serviços oferecidos na unidade, além de proporcionar mais dignidade ao trabalho dos policiais civis e no atendimento à população.

De acordo com José Henrique Maciel, delegado-geral da Polícia Civil, a reforma da unidade policial proporcionará melhores condições de trabalho aos profissionais, bem como na oferta de serviços ao público.

“Essa obra era aguardada há muitos anos pelos nossos policiais, que terão um ambiente de trabalho muito melhor para desempenhar suas funções. Aqui, a população poderá fazer os registros dos boletins de ocorrência e poderão dar entrada na documentação de identidade civil. O governo tem feito muito pela Segurança Pública nos últimos quatro anos e aqui não poderia ser diferente”, declarou.

A segurança pública do Estado vem recebendo grandes investimentos do governo acreano. Em menos de quatro anos, mais de mil servidores foram contratados, concursos públicos foram abertos, novas viaturas e equipamentos foram adquiridos e a melhoria estrutural dos prédios das forças policiais é uma realidade. Tantos esforços refletem diretamente na redução da criminalidade.

“Em 2018, o Acre era o estado mais violento do país e Rio Branco era a capital mais violenta. Graças a um trabalho sério e com muita determinação, nossa realidade, hoje, é completamente diferente”, afirmou Ulysses Araújo, diretor da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Programa de açudagem e recuperação de ramais

Em apoio aos pequenos agricultores da região, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), destinou R$ 600 mil para a construção de açudes e tanques destinados à piscicultura.

“Essa foi uma necessidade identificada e pactuada com os próprios produtores rurais do município. Com este montante, conseguiremos construir 73 novos açudes e tanques, fortalecendo ainda mais a agricultura de Marechal Thaumaturgo”, declarou o titular da Sepa, Edivan Azevedo, que representou o governador Gladson Cameli no evento.

Outros R$ 600 mil serão empregados na melhoria de vias urbanas e recuperação e abertura de 70 quilômetros de ramais. A execução das obras ficará sob a responsabilidade da Sepa, Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) e Prefeitura de Marechal Thaumaturgo.

“Desde o ano passado, em parceria com a Sepa, estamos com um trator de esteira dando a manutenção dos ramais e construindo açudes. Neste ano, ampliamos nosso convênio com a prefeitura, que vai melhorar não só os ramais, mas também algumas ruas do município”, pontuou Petrônio Antunes, presidente do Deracre.

Reforma de escolas estaduais e ginásio poliesportivo

Dando continuidade as benfeitorias estatais em Marechal Thaumaturgo, o Estado assinou ordens de serviço para a revitalização de nove escolas rurais, duas unidades de ensino indígenas e do ginásio poliesportivo da cidade. Provenientes de recursos próprios, as obras somam R$ 1,8 milhão.

“Estamos fazendo um grande trabalho e a Educação está presente na cidade, na zona rural e nas aldeias indígenas. Este é um governo reestruturante, que tem dado atenção e tratado com muito zelo o nosso patrimônio público”, enfatizou Aberson Carvalho, secretário de Educação, Cultura e Esportes.

Os anúncios feitos durante a solenidade foram comemoramos pelo prefeito Valdélio Furtado. “Marechal Thaumaturgo precisa dessas políticas públicas para melhorar o nosso município. Gostaria de agradecer o governo do Estado pela rapidez em atender os nossos pedidos e só quem ganha com isso é o nosso povo”, expôs.

A cerimônia contou com a presença do subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Dias; do senador da República, Eduardo Velloso; e do senador licenciado, Marcio Bittar; entre outras autoridades.