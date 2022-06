Em parceria com o Bope, Família Azul do Acre promove 1ª Trilha Rústica do Orgulho Autista

A Associação Família Azul do Acre (AFAC) realizou na manhã deste domingo (19) a “1ª Trilha Rústica BOPE Orgulho Autista”. A ação teve o apoio do Bope, Clube dos Oficiais, Bombeiros e diretoria da Saúde dos Bombeiros.

O dia escolhido para a realização da trilha não foi por acaso, é que no último sábado, 18 de junho, foi celebrado o Dia do Orgulho Autista. A atividade teve como objetivo chamar atenção para a conscientização dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista.

Para a presidente da AFAC, Heloneida da Gama, o evento foi um sucesso. “Entre crianças e adolescentes, familiares e simpatizantes, tinha cerca de 100 pessoas”, comemorou.

Veja a galeria de imagens da trilha: