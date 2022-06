Em Sena, criança de 9 anos e sua mãe vendem bolo nas ruas para sustentar a família: “Ainda nos julgam”

Aos 9 anos de idade, o pequeno Andrelino Costa Vitoriano, residente na Rua Santa Helena, Bairro Cristo Libertador, vem chamando a atenção dos munícipes de Sena Madureira.

Praticamente todas as tardes ele é encontrado pelas ruas da cidade, a pé, vendendo bolos no pote para complementar a renda da família.

Pela parte da manhã, Andrelino cursa a 2ª série na Escola Raimundo Hermínio de Melo e à tarde aproveita o tempo livre para ajudar a família.

“Meu pai não pode trabalhar porque tem problemas de saúde. Então, minha mãe faz os bolos e a gente vende. No final do dia, a gente compra comida lá pra casa”, disse ele.

O menino acrescentou que tem dias que as vendas são boas, mas em outros não. “Tem alguns moradores que não compram o bolo, mas doam alguma quantia para a gente. Eu estudo de manhã e a tarde ajudo minha mãe e meus irmãos”, frisou.

A mãe de Andrelino é a dona Maria Antônia. Além de fazer os bolos, ela também sai às ruas da cidade para vender.

Em entrevista ao ContilNet, dona Maria relembrou que, em um determinado dia, sua filha de apenas 4 anos de idade pediu comida e não tinha nada em casa. “Depois que começamos as vendas, as coisas melhoraram. Ainda tem pessoas que olham para nós na rua com um olhar de horror, porém, não estamos fazendo nada de errado”, comentou emocionada.

Além do que é apurado com a venda dos bolos, a família recebe o Auxílio Brasil. Ao todo, são sete pessoas dentro da mesma casa.

Quem puder ajudar essa família, ligue: (68) 98416 4097.