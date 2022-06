Emocionado, acreano Thiago Drudi chora ao encontrar cantora Claúdia Leitte; veja momento

O influenciador acreano Thiago Drudi assistiu o show da cantora Claúdia Leitte no evento Micaretas em São Paulo. Quem acompanha o acreano nas redes sociais sabe que Thiago é fã de Claudinha.

Thiago assistiu o show da diva do axé em seu trio elétrico e compartilhou com seus seguidores vários momentos emocionados com apresentação da baiana. Em seu vídeo, a foto com a cantora emocionou os seguidores, que deixaram uma enxurrada de comentários.

E como não amar a nossa Claudinha Bagunceira, né? Assista momentos do show e desse encontro de milhões: