Emocionante: acreana Samarah e Jacob abrem álbum do casório; veja clicks exclusivos

A advogada Samarah Motta e o delegado federal Jacob Melo estão oficialmente casados! Após cinco anos de relação, durante os quais compartilharam sonhos e conquistas, chegou a hora de dar um novo passo, provavelmente o mais importante de suas vidas.

Em João Pessoa, na Paraíba – a terra do noivo -, o casal trocou alianças e oficializou o amor que os une diante de amigos e familiares em cerimônia intimista. A coluna Douglas Richer conversou com a advogada e colunista do ContilNet nesta segunda-feira (27) que liberou clicks exclusivos da cerimônia.

De acordo com Samarah, desde de 2019 o casal já planejava trocar alianças, mas a cerimônia foi adiada devido a pandemia. A acreana e o paraibano já tinham oficializado a união no civil em Brasília, onde residem e trabalham.

Após a cerimônia, teve celebração personalizada assinada pelo buffet do Chef de cozinha Fred Pedrosa da Arvoredo. A coluna Douglas Richer mostra com exclusividade os melhores cliques cedidos pelo casal. Confira!