Empresário do Luva de Pedreiro abre o jogo e chora em vídeo

E a polêmica envolvendo o jovem Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, continua. Como revelou com exclusividade o colunista Leo Dias, do Metropoles, o empresário Allan Jesus precisa dar explicações sobre o modo como vem administrando a carreira do jovem influenciador.

Num vídeo emocionado e que em alguns momentos chegou a derramar lágrimas, Allan Jesus, depois de todas as suspeitas que recaem sobre ele, resolveu se pronunciar e, num desabafo publicado em seu perfil no Instagram, deu a sua versão sobre o caso. Ele disse que existe uma terceira conta bancária e que é nela que o rapaz receberia os valores dos seus patrocinadores. E que esses valores chegariam R$ 2 milhões.

Sobre a casa de Iran, Allan Jesus explicou que contratou a arquiteta Leila Dionizios para reformar a moradia. O projeto inclusive já estaria pronto e, enquanto as obras não eram concluídas, o influencer estaria vivendo no Rio de Janeiro.

Allan Jesus defendeu-se das acusações afirmando que contratou uma auditoria para periciar tudo que envolve ele e Luva de Pedreiro.

“Se for provado que eu surrupiei 1 Real do Iran, que eu arque com todas as consequências e pague por esses atos. Uma vez que estou pautado na verdade, tenho um nome a zelar e trabalho nesse meio há muitos anos com clientes e parceiros . Também tenho família, sou pai de família e sou filho. Entrego para a Justiça divina e dos homens, para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Quero deixar claro que quando a auditoria ficar pronta, eu vou provar por todos os meios as regularidades dos meus atos, as minhas contas e a minha dignidade”, desabafou no vídeo.