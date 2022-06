Esposa de vereador é abordada por assaltantes quando chegava em casa, em Brasileia

A esposa do vereador do município de Brasiléia, Leomar Barbosa, foi assaltada por volta das 11 horas deste domingo, dia 19, quando chegava em sua casa no Bairro Três Botequins pilotando sua moto modelo Suzuki.

Segundo foi registrado na delegacia de Brasiléia, Dora Nascimento estava já estacionando a moto, quando dois indivíduos chegaram atrás em outra moto e anunciaram o assalto, dando impressão que estariam armados.

Contam ainda que a professora ainda teria esboçado uma tentativa de impedir, mas recebeu ameaça de ser ferida por uma arma branca (faca). Os bandidos saíram em disparada tomando rumo ignorado levando o veículo que ainda está sendo pago.

As investigações estão em andamento e os vídeos de monitoramento estão sendo analisados na tentativa de averiguar por onde os bandidos possam ter passado, ou se passaram para o lado boliviano com o veículo.

“Estamos bem… Graças a Deus minha esposa está bem e sem ferimentos. É um bem material, mas, que ainda está sendo pago”, disse o vereador. Em conversa com o comandante do 5º Batalhão da PM, disse lamentar o fato e que já estão em campo para tentar recuperar o veículo.

O caso também já foi notificado às autoridades policiais da cidade de Cobija, lado boliviano.