Esposa de William Bonner expõe término, declara motivo e detona o que sofre em casa: “Todos os dias”; entenda

William Bonner vira assunto após comentário da esposa, Natasha Dantas

William Bonner demonstra bastante discrição quando o assunto se refere a sua vida pessoal. Entretanto, sua esposa, Natasha Dantas, gosta de ser ativa na internet e até compartilha alguns detalhes a respeito de sua intimidade.

Sendo assim, é possível notar alguns cliques do âncora do Jornal Nacional nos stories da amada. Há pouco tempo, por exemplo, a fisioterapeuta falou que já terminou um relacionamento pela pessoa andar com o chinelo arrastando.

Ao comentar o assunto, Natasha Dantas enfatizou com um meme sobre pessoas que andam arrastando o chinelo dentro de casa. Ela contou que tal atitude que seu namorado lhe deixava muito irritada. “Já contei que terminei um namoro por causa disso? aff!”, contou ela.

Barulho de cachorros

Em outra ocasião, ela contou que sofre em casa com os latidos de seus cachorros. Em uma publicação, já era tarde da noite quando ela apareceu deitada tentando relaxar, pois os animais não ficavam quietos. “Eles são fofos nas fotos, mas ao vivo… Todos os dias“, disparou a esposa de William Bonner.

Apesar disso, ela gosto muito dos animais e são considerados como filhos. Isso porque ela chegou a compartilhar uma foto acompanhada de William Bonner e dos pets declarando que eles são sua família “diferente do usual”.