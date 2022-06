Estátua bem-dotada escandaliza o Peru, mas é seu próximo hit turístico

Cidades que causam polêmica quando resolvem instalar estátuas e monumentos. Taí uma história que se repete — e nem precisamos entrar no mérito do revisionismo e do cancelamento, assunto que já tratei bastante aqui na coluna, seja em Barbados, Chile ou Turcomenistão.

Em cinco minutos no buscador de notícias do Google, eu descobri que, em 2012, o prefeito de Muriaé, na Zona da Mata mineira, resolveu erguer um Cristo Redentor de 32 metros para sua esposa. Em 2017, a prefeitura de Campo Bom, no Vale do Sinos (RS), mandou retirar uma grande escultura em forma de pé — a obra havia sido instalada em 2004 durante a gestão de um prefeito cujo apelido era, veja só, Pé Grande.

Em 2021, Encantado, no Vale do Taquari (RS), inaugurou um Cristo maior que o carioca, o que, é claro, chamou a atenção em todo o país. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em seu já manjado bairrismo afobado e desnecessário, tuitou: “construir estátua maior é fácil, quero ver é ter essa vista”.

O que não era para ser polêmica acabou virando uma, então o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, respondeu com elegância à insegura provocação de Paes: “O Rio de Janeiro continua lindo e o mundo inteiro já conhece. Agora venham todos conhecer o Cristo Protetor de Encantado e as belezas do Vale do Taquari, conhecer nossa cultura e saborear nossa culinária maravilhosa! Vamos adorar receber todos vocês.”

Ídolo do esporte olímpico, João do Pulo já está na terceira estátua em sua Pindamonhangaba natal, no Vale do Paraíba paulista. A antecessora foi uma fábrica de memes, assim como o famigerado “touro de ouro” instalado em frente à Bolsa de Valores, em São Paulo, no ano passado. Ele foi removido do local, destino idêntico ao do Jair Bolsonaro de sucata de Passo Fundo (RS).

Mas o que aconteceu no Peru, este ano, está em outro patamar, meu amigo gestor público, minha amiga empreendedora. Misture política, sexo, Igreja e uma cultura milenar e você será assunto no noticiário, na paróquia, na universidade e no botequim. De quebra, pode ter criado uma nova atração em um país que esbanja turismo.

