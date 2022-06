‘Estava sem ar, se não fosse a população, minha história seria diferente’, diz entregador que sofreu mata-leão de agente de trânsito

Motoentregador, de 30 anos, que viveu momentos de desespero ao ser alvo de golpe “mata-leão” por parte de um servidor da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), no centro de Campo Grande disse que estava morrendo.

“Eu estava trabalhando, não sou um vagabundo. Eles não estavam no sentindo de me segurar, estavam estrangulando mesmo, só pararam quando o pessoal gritou que estavam me matando, eu já estava sem ar”. contou o homem ao g1.