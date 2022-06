Estilista de Joelma e Gloria Groove é o responsável pelos looks de influenciadoras acreanas no São João da Thay

A influenciadora acreana Juh Vellegas revelou em suas redes sociais que estará no famoso São João da Thay, realizado pela blogueira Thaynara OG, no Maranhão.

Após o mistério, Vellegas vibrou compartilhando com seus seguidores que recebeu o convite da amiga Jéssica Ingrede.

A coluna Douglas Richer consegui arrancar de Juh Vellegas que o responsável pela look bafônico da acreana será o estilista acreano Jean Calypso.

O look da acreana Juh Vellegas no ‘Arraial da Juh’ foi mais uma das produções da acreano para a influenciadora que já é sua cliente fiel. Conceituado, Jean já atuou em grandes ateliês em SP e hoje é referência no Acre e Brasil pelas produções glamourosas.

Este colunista conversou com Jean Calypso na tarde desta sexta-feira (24) que contou sobre suas produções. Inclusive que será o responsável pela produção dos looks das três influenciadoras acreanas que estarão no famoso São João. Jean fará os looks de Jéssica Ingrede, Vellegas e Vanessa Anjos. Jean Calypso é fã do ritmo Calypso e da cantora Joelma, por isso o sobrenome em homenagem a ex-cantora da Banda Calypso, que já vestiu peças do acreano em seus shows.Jean também contou ao ContilNet que quando trabalhava no atelie Robby Mon vestiu a cantora Gloria Grove.

Claro que tentamos uma ‘espiadinha’ nos croquis, quem não ficou curioso para ver esses looks poderosos? Porém o Jean não liberou nadinha! Fica pra próxima gente!

Veja o perfil de Jean Calypso: